Monza è donna: cosa fa la città per le pari opportunità e i diritti

Convegno sulle donne di ieri e di domani alla Villa reale di Monza per parlare anche di diritti e pari opportunità alla vigilia della giornata internazionale. L’8 marzo ingresso gratuito per le donne al Serrone per la mostra di Andy Warhol. Parla l’assessore Martina Sassoli.

Federica Fenaroli

