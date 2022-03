Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

Monza: controlli della polizia locale ai giardini di via Gramsci, accordo con l’associazione nazionale Polizia di Stato

Gli agenti della Polizia locale di Monza insieme all’unità cinofila sono stati protagonisti lunedì 7 marzo di un blitz nei giardini di via Gramsci, a pochi passi dalla chiesa degli Artigianelli. Un’area che da tempo i residenti denunciano essere insicura e abbandonata e luogo di spaccio. Proprio per il presidio dei quell’area giochi il Comune ha sottoscritto un accordo con l’associazione nazionale Polizia di Stato. Un giorno alla settimana (per ora) i volontari terranno d’occhio il parchetto.