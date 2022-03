Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

Monza: 1.500 studenti in piazza per la pace in Ucraina

Circa 1500 studenti delle superiori paritarie e una buona parte del Nanni Valentini in piazza per la pace in Ucraina lunedì mattina a Monza. È intervenuto anche il sindaco Dario Allevi, con l’assessore Maffè e monsignor Provasi. È stato letto l’articolo 11 della Costituzione con un commento di tre alunni del liceo Dehon. La manifestazione ha dato voce anche a una donna che vive a Lissone ed è sposata con un uomo ucraino. Molte bandiere della pace e cartelli contro la guerra. ( immagini di Alessandra Sala )

Chiara Pederzoli

