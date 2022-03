Molotov contro il comando della polizia locale di Nova Milanese, indagini in corso

Attentato nella notte tra martedì e mercoledì contro il Comando della Polizia locale di Nova Milanese. Anonimi hanno lanciato una bottiglia molotov o una bomboletta infiammabile all'interno degli uffici di via Villoresi, infrangendo una finestra. I fatti ora sono al vaglio dei carabinieri giunti sul posto per i rilievi del caso. Per fortuna il secondo vetro ha resistito e non ci sono stati danni all'interno. Gli anonimi vandali o attentatori hanno completato la loro opera con una scritta sul muro che potrebbe avvalorare il sospetto che si tratti di un atto vandalico. Il sindaco Pagani sta seguendo da vicino lo sviluppo dell'indagine in collegamento con le forze dell'ordine e ha commentato l'evento al Cittadino.