MigliorAttivaMente, i volontari che aiutano a fare lo Spid e a vivere il digitale: il tour è partito da Monza

E' iniziato "Spid in Ogni Dove", il tour dell'associazione MigliorAttivaMente nei Comuni della Lombardia e in giro per l'Italia per supportare l'utenza nella attivazione assistita e gratuita dello Spid personale, l'identità digitale che in questo post pandemia diventerà fondamentale per la popolazione nei suoi rapporti con la pubblica amministrazione. Giuseppe Giorgio Pacelli e gli altri volontari dell'associazione nata circa un anno fa, lunedì mattina erano a disposizione nell'atrio dell'Ospedale San Gerardo per assistere chi si era prenotato nella iscrizione al servizio pubblico. A fine mattinata gli utenti aiutati con lo Spid erano circa una cinquantina più gli occasionali non prenotati. Prossimi appuntamenti: il 23 aprile a Nova Milanese e poi in Piemonte e nel resto d'Italia, dove l'associazione dovesse essere chiamata.