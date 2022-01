Metrotranvia Milano-Limbiate: la fine dei lavori slitta di un anno, inizio corse a primavera 2027

La fine dei lavori della metrotranvia Milano-Limbiate slitta in avanti di almeno un anno: dopo la fine della conferenza dei servizi si era parlato di prima corsa all'inizio del 2026, ora si parla di fine lavori entro fine 2026 con inizio corse a primavera del 2027. Milano, capofila del progetto di ammodernamento della tranvia, nella figura dell'assessore Arianna Censi ha chiesto e ottenuto da Regione Lombardia una proroga sui tempi concordati, non solo per il lotto 1 ma anche per il lotto 2 dei cantieri. Secondo il nuovo cronoprogramma, ogni step slitta in avanti di un anno: l’affidamento dei lavori previsto entro il 31 dicembre 2021 sarà concluso entro il 31 dicembre 2022. L’inizio lavori, inizialmente previsto per gennaio 2022, passa a settembre 2023. La fine dei lavori va da settembre 2024 a dicembre 2026 e infine l’ipotesi per l’apertura al pubblico esercizio passa da aprile 2025 ad aprile 2027.

Pier Mastantuono

