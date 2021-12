Metrotranvia, forse è la volta buona: Milano annuncia i cantieri per il 2022

Milano-Desio-Seregno. Il 2022 potrebbe essere l'anno decisivo per l'inizio lavori. Il condizionale è rigorosamente d'obbligo visto che lo studio di fattibilità risale ormai al 2001, ma ci sono Comuni che in corrispondenza con il nuovo aggiornamento dato da Città Metropolitana, hanno ricevuto il sollecito a pagare le proprie quote. Un segnale decisamente incoraggiante. E' il caso di Nova Milanese, per la quale la quota 2021 era stata congelata in attesa di novità. La consigliera di Città Metropolitana con delega alle Infrastrutture, Beatrice Uguccioni ha appena fatto un nuovo aggiornamento. Il Cittadino ne ha parlato con un paio di sindaci della tratta, tra quelli che più di altri attendevano passi in avanti su nodi progettuali locali, ancora da sciogliere: Fabrizio Pagani (Nova Milanese) e Alberto Rossi (Seregno).