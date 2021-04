Medici e personale sanitario candidati per il Nobel per la pace: «Serve potenziare il sistema»

La proposta di candidare medici e personale sanitario al Premio Nobel per la Pace 2021 è stata accolta da Oslo e l’Italia è ufficialmente in corsa per l’ambito riconoscimento. Donato Cosi di Nursind Lombardia commenta il riconoscimento per chi è stato in prima linea nel primo lockdown e anche in questa seconda fase, ma anche della riforma di sistema reclamata dagli addetti ai lavori. Anche per il progetto dell’ infermiere di famiglia. (servizio di Pier Mastantuono)

