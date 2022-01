Meda: nasce l'Osservatorio del Lavoro, l'annuncio all'open day di Berto Salotti

Il sindaco e neo eletto presidente dell'Unione Province Lombarde, Luca Santambrogio ha scelto l'azienda Berto di via Piave per annunciare che presto a Meda sorgerà un Osservatorio del Lavoro, all'interno del Centro Formazione Professionale. Un servizio che servirà per monitorare i movimenti in ambito professionale, con la Brianza che in questa fase di ripartenza sta andando due volte più veloce del resto della Lombardia in termini di ripresa ed export. Filippo Berto e i suoi collaboratori hanno avuto anche il presidente Santambrogio come gradito ospite nella giornata di apertura dell'azienda alla stampa. Una intera giornata di visite guidate e illustrazione del patrimonio di design della famiglia nella città di Meda. A fare da cornice al tutto, la teoria secondo la quale proprio Meda sia la culla del design. Nato qui mille anni fa quando le suore del locale monastero iniziarono a commissionare ai medesi i capolavori di legno e intarsi che ancora oggi vengono prodotti da queste parti. La giornata di presentazione alla stampa è relativa al libro Made in Meda, scritto da Filippo Berto dopo un anno di ricerca sul territorio per raccontare la storia del design dalle sue origini ad oggi.