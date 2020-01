Meda: il video dei ladri in azione al Polo all’ora dell’aperitivo

Le telecamere di sorveglianza hanno registrato tutto. I ladri che arrivano, si arrampicano al primo piano, entrano in casa dalla finestra chiusa e poi escono, sempre scendendo dallo stesso pluviale. I due che salgono e gli altri che fanno da palo. E poi, in una manciata di minuti, il figlio dei padroni di casa che uscendo per andare a fare la spesa li sorprende, li mette in fuga e li rincorre. È successo al Polo, quartiere di Meda, domenica all’ora dell’aperitivo. Non erano neanche le 18, i vicini stavano parcheggiando. Queste sono le immagini, sabato in edicola il racconto delle vittime.

«Si sono portati via i ricordi di generazioni», dice l’uomo che una volta rimasto al qua del cancello automatico è stato anche preso in giro. Alla fine ha chiamato i carabinieri, ma quando sono arrivati i quattro erano già lontani.

Cristina Marzorati

