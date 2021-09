Meda: il ringraziamento benefico della città e dell'Auxologico ai volontari dell'Hub vaccinale

Alla fine è stata una grande festa. Si è svolto al PalaMeda il ringraziamento per tutti i volontari dell’Hub vaccinale di Meda durante il quale sono state consegnate le donazioni agli enti ed associazioni del territorio, parte attiva della campagna vaccinale. Alla presenza degli assessori regionali Sala e Moratti e dell'ambasciatore rumeno George Bologan, il ricavato dell'attività del polo vaccini dell'Auxologico è stato devoluto all’Avis, alle Protezioni Civili di Meda e Lentate sul Seveso, all’Associazione nazionale dei Carabinieri e degli Alpini, la Comunità Pastorale Santo Crocifisso, agli imprenditori e i commercianti che per sei mesi hanno fatto sentire la loro vicinanza ai volontari dell’Hub. Il direttore generale di Auxologico Mario Colombo ha così mantenuto la promessa di devolvere in azioni benefiche al territorio il contributo che Regione Lombardia ha corrisposto per le dosi vaccinali erogate, circa 300 mila euro.