Manutenzione del verde e sicurezza: i consigli dell'esperto anche per i giardinieri "della domenica"

A Colle Brianza è ancora forte la commozione per la scomparsa di un giovane travolto e ucciso da un albero che stava tagliando nei boschi tra Sirone e Dolzago. La vicenda apre il tema della sicurezza nella manutenzione del verde domestico, in vista della prossima primavera quando tantissimi brianzoli inizieranno a tagliare la siepe e a potare le piante del giardino. Perchè non basta dire "l'ho sempre fatto", per mettersi al sicuro dai pericoli. Lo spiega al Cittadno Daniele Cancelli, giardiniere con azienda a Nova Milanese e appassionato di gestione del verde a basso impatto ambientale; amante degli alberi che con la sua azienda si sta facendo conoscere in tutta la Brianza nelle politiche più moderne che i Comuni stanno mettendo in campo. "State attenti e affidatevi ad esperti, almeno per ricevere dei consigli", avverte Cancelli.