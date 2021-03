Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

Manifestazione a Monza, 400 in piazza per dire basta Dad: «Non è scuola»

Domenica pomeriggio, alla stessa ora in tutta Italia. Erano circa 400 in piazza Trento e Trieste tra genitori, insegnanti e ragazzi alla manifestazione organizzata dalla rete nazionale "La scuola in presenza". Oltre alla richiesta di riapertura delle scuole dai nidi alle università ("la grande esclusa") indipendentemente dal colore dell'emergenza coronairus, anche l'intenzione di inviare una delegazione a Roma al ministro dell'Istruzione. La dad "poteva essere una soluzione di emergenza l'anno scorso - spiega Elena Degradi del liceo Enriques - adesso basta la relazione umana è alla base dell'insegnamento".

