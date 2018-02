Lorella Cuccarini presenta la Run for Life 2018

L’appuntamento è per il 4 marzo 2018, naturalmente al parco di Monza. E “together is better”. È la Run for life che torna organizzata da Socialtime onlus, con il patrocinio del Consiglio di Regione Lombardia, del Comune di Monza e di Fidal Lombardia e grazie alla partecipazione straordinaria di Trenta Ore per la vita, della Federazione Italiana Epilessie, della Croce Rossa Sezione di Monza, del Gamber de Cuncuress, del Salto asd, dell’associazione Domnia e dell’stituto d’Arte Nannini di Monza che ha realizzato premi e trofei. Il ricavato finanzierà un progetto scientifico di FIE sulle cure perle epilessie infantili.

Iscrizioni e info su www.runforlifeitaly.it.

Chiara Pederzoli

