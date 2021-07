Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

Lombardia, l'andamento del settore manifatturiero nel secondo trimestre 2021

Imprese manifatturiere in Lombardia e andamento economico dei settori industria e artigianato nel secondo trimestre 2021. Nella giornata di giovedì, Confindustria, Confartigianato, UnionCamere e l'assessore Guidesi per Regione Lombardia hanno reso pubbliche le esperienze di lavoro e le statistiche di questi primi mesi dell'anno in conferenza stampa. E sono dati incoraggianti, sebbene gran parte del lavoro da fare sia ancora di là da venire. Ne parlano Gian Domenico Auricchio (Uniocamere), Marco Bonometti (Confindustria), Daniele Parolo (Cna Lombardia)