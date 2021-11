Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

Lombardia è Ricerca, la premiazione al Teatro alla Scala: l'intervento di Gerry Scotti, le interviste a Messa e Sala

Pierre Joliot, Marcella Bonchio e Markus Antonietti si aggiudicano l’edizione 2020-2021 del Premio Internazionale “Lombardia è Ricerca”, il riconoscimento promosso da Regione Lombardia che assegna finanziamenti a 6 zeri alla migliore scoperta scientifica nell’ambito delle Scienze della Vita. A rallegrare l'intera cerimonia che ha visto la riapertura del Teatro alla Scala ai grandi eventi, un applauditissimo Gerry Scotti, che ha presentato gli eroi dello sport e annunciato un finanziamento per l'iniziativa benefica del chirurgo pediatrico Giulia Brisighelli in Sudafrica. E ha parlato della sua esperienza col Covid, tornando proprio a un anno fa quando era ricoverato in terapia intensiva. Il Cittadino ha intervista il ministro Cristina Messa e l'assessore regionale Fabrizio Sala.