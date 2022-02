Limbiate per Luca Attanasio: le interviste al sindaco Romeo e all'artista Dario Brevi

Nella mattina del 22 febbraio Limbiate e idealmente tutta Italia si sono strette intorno alla famiglia di Luca Attanasio, l'ambasciatore in Congo ucciso in un agguato esattamente un anno fa. Nel giorno della ricorrenza, al cimitero cittadino si è celebrata una commossa cerimonia. Un rilievo importante nella giornata lo ha avuto il monumento funebre pensato dall'artista Dario Brevi, scultore e amico di Attanasio, che al Cittadino ha raccontato come è nata l'opera. Il grande sogno dell'ambasciatore ricorre anche nelle parole del sindaco Antonio Romeo.

Pier Mastantuono

