Limbiate, dentro al Centro di addestramento cani guida: intervista al presidente Giovanni Fossati

Il Centro di addestramento cani guida di Limbiate è una delle eccellenze riconosciute in tutta Europa per metodi di formazione e risultati. Il presidente Giovanni Fossati e i suoi collaboratori e il personale della struttura hanno attraversato l'emergenza della pandemia mantenendo nei limiti del possibile la normalità degli utenti, pur nelle difficoltà insormontabili dettate dalle restrizioni e anche dal lockdown. Una crisi globale che ha influito parecchio sui metodi e comportamenti sulle persone ipovedenti della organizzazione fondata nel 1959. Ora l'obiettivo è di tornare quanto prima alla normalità. Il Cittadino ha fatto un quadro della situazione con il presidente, all'interno della cittadella di via Galimberti 1 (e c'è anche il nuovo calendario 2022).