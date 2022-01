Licenziamenti Carrefour, in Brianza su base volontaria: la situazione

I tagli del personale della catena Carrefour annunciati in Brianza saranno su base volontaria. Ma i sindacati si sono già mobilitati, perchè il settore della grande distribuzione è da tempo in crisi e l'accordo appena sottoscritto potrebbe portare ad ulteriori sviluppi. In Brianza ci sono 45 posti a rischio, sicuramente Giussano, Limbiate, Bovisio Masciago e Monza sono interessati da vicino al provvedimento. Solo su Limbiate, un centro commerciale che non è mai decollato e tanto meno ha prospettive rosee in tempi come questi, si parla di almeno una decina di esuberi. E' vero che l'uscita potrebbe essere spalmata anche su altri punti vendita, è vero che c'è l'opzione della non opposizione al licenziamento ma la situazione rimane a rischio. Il Cittadino ne ha parlato con Roberto Ciccarelli di Uiltucs Lombardia.