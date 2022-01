Libri: intervista a Cheikh Tidiane Gaye, autore di “Voglia di meticciato”

Il direttore del Cittadino Cristiano Puglisi intervista Cheikh Tidiane Gaye, scrittore e poeta, tornato in libreria con il saggio “Voglia di meticciato” dedicato al tema del dialogo tra culture e religioni, per superare le discriminazioni. Residente ad Arcore, pubblica per la casa editrice indipendente Kanaga Edizioni.

Pier Mastantuono

