Libri, Gian Pietro Elli presenta “C'è tempo per tutto”: l'intervista

Esce per Macchione, editore di Varese, la nuova raccolta di racconti di Gian Pietro Elli, giornalista e scrittore comasco che ha voluto intitolare il suo nuovo lavoro "C'è tempo per tutto". Un nome, quello dell'ultima fatica editoriale di Elli che ha già in sè le speranze e le aspettative di questa fase di ripartenza dopo lo stop per l'emergenza sanitaria. Senza svelare troppo dei contenuti, Elli rivela di trarre ispirazione dalla letteratura ispanica, per i suoi affreschi introspettivi di ambientazione urbana. Il resto lo scoprirà il lettore, che si avvicina ai libri di Elli o che ha già conosciuto la sua penna con il libro precedente, "Indecenze".