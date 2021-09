Lesmo, gli scavi infiniti per la rete fognaria: la situazione delle vie Lambro e Morganti

L'intervento sulla rete fognaria del centro di Lesmo doveva essere concluso il 31 agosto, dopo il posticipo di luglio. Niente da fare. E via Lambro, interdetta da aprile, dovrebbe essere riaperta entro domenica. Per via Morganti ci vorrà almeno un'altra settimana: le tubature sono ancora accumulate a lato del cantiere e prevedibilmente saranno posate non prima dell'inizio della prossima settimana. L'azienda responsabile dei lavori e BrianzAcque spiegano come i motivi dei ritardi siano da attribuire alle interferenze che gli operai hanno trovato una volta aperta la strada. A questo punto residenti e commercianti sono allo stremo della sopportazione. Ci sono negozi come la pizzeria all'angolo che non ha ripreso l'attività dopo l'estate, altri come il Bar Manzoni che tengono aperto solo alla mattina. In attesa di tempi migliori.