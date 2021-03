Le sirene della Croce Bianca di Giussano per le vittime del covid

L’iniziativa della Croce Bianca di Giussano: un minuto di silenzio e il suono delle sirene per ricordare, nelle iniziative del 18 marzo, tutte le vittime del covid in un anno in Italia e in particolare il personale sanitario morto per le consueguenze del virus contratto in servizio.

LEGGI Giornata per le vittime Covid, il sindaco di Monza: «Ricordiamo le persone, le vite spezzate e le storie familiari»

LEGGI Le iniziative dei Comuni di Monza e Brianza