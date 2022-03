Le scuole di Paderno Dugnano in campo per l'Ucraina

L’Ucraina chiama, le scuole di Paderno Dugnano rispondono in maniera straordinaria. E’ decisamente sorprendente la risposta data dai ragazzi e dalle famiglie delle scuole all’inziativa di raccolta di strumentazioni di ogni tipo da destinare alle popolazioni sfollate dopo lo scoppio della guerra. Sono due le caratteristiche che differenziano la raccolta che prende il nome di “Studiare con l’Ucraina” dalle tante messe in moto dalla macchina della solidarietà in Lombardia: innanzitutto è promossa dagli Istituti Scolastici del territorio in collaborazione con il Comune di Paderno Dugnano. E in secondo luogo è concordata direttamente con il Consolato Generale d’Ucraina di via Ludovico di Breme a Milano, i cui funzionari hanno indicato direttamente ad Angelo Erario e agli altri genitori, quali beni ed oggetti siano necessari in questa fase.