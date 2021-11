L'associazione Salute Donna premiata in Senato: parla la presidente Anna Maria Mancuso

Il Premio Volontari Costruttori del Bene Comune Sezione Salute 2021 quest'anno è andato all'Associazione Salute Donna, il gruppo della presidentessa Anna Maria Mancuso che da 27 anni è in prima linea nella divulgazione delle politiche di prevenzione e nell'assistenza alle donne che stanno affrontando la malattia oncologica, al seno come alla pelle. Il riconoscimento di Palazzo Madama non è ovviamente né il punto di partenza né quello di arrivo di una azione che va avanti con tutti i volontari in tutta la Brianza. E per il 2022 già si parla dell'attivazione di un servizio per il supporto alle cronicità. Il progetto rimane nel massimo riserbo del lavoro silenzioso e sta prendendo forma solo in questi giorni, seguiti al prestigioso riconoscimento romano che è stato consegnato a Mancuso dalla presidentessa del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati.

Pier Mastantuono

Altri articoli