L’assessore Arianna Censi: «Prolungamento metro fino a Monza tra le priorità assolute»

Il prolungamento della linea 1 del metrò fino a Monza è tra le priorità assolute per i trasporti, in questo scorcio iniziale del Sala bis che vede Arianna Censi iniziare a lavorare all'assessorato alla Mobilità del Comune di Milano con interessamento dell'hinterland nord e della Brianza. Lo sottolinea la stessa Censi al Cittadino, ribadendo l'importanza di colmare il gap dei collegamenti tra la metropoli e l'area circostante, come del resto sollecitato dalla Conferenza dei Sindaci in vista della ridefinizione della Sanità lombarda. Senza collegamenti rapidi ed efficienti non si completerà mai la creazione di una Città Metropolitana in senso moderno e europeo. La fermata Monza Bettola sarà operativa entro la fine del 2024. Regione Lombardia stanzia 9 milioni 200mila euro per completare il prolungamento della linea della metropolitana di Milano da Sesto FS a Monza. Lo stabilisce una delibera approvata dalla Giunta regionale. I lavori sono ripresi a settembre.