La videoricetta delle Strade del gusto: la crostata senza cottura di Patrizia Ave

C’è un’ospite speciale per il rientro dalle vacanze della rubrica Le Strade del gusto. Con la food blogger Patrizia Rimoldi c’è Patrizia Ave, finalista di Bake Off Italia: insieme propongono una crostata senza cottura (come la base della cheesecake) per chi ha i minuti contati ma non vuole rinunciare a un dolce gustoso. Ecco la ricetta della Crostata senza cottura con crema allo yogurt greco e lamponi.

Redazione online

Altri articoli