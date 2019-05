La videoricetta della Salute in tavola: tartare di salmone selvaggio d'Alaska su crema di carote e mela verde

Per l'appuntamento di maggio della rubrica La Salute in tavola la food blogger Patrizia Rimoldi ha pensato a una ricetta molto leggera, ma decisamente gustosa e bella da vedere: la tartare di salmone selvaggio d'Alaska su crema di carote e mela verde. Il consiglio del nutrizionista è stato di privilegiare la frutta e la verdura. Importante: il salmone per la tartare deve essere abbattuto per poterlo utilizzare a crudo. Non mancano i consigli del farmacista, il dottor Giuseppe Masera di Seregno, che parla di depurazione del corpo.

