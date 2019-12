La videoricetta della Salute in tavola: Praline di salmone in crosta di pistacchio su crema alle lenticchie

Pistacchi protagonisti della puntata di dicembre della Salute in Tavola. Ricchi di vitamine antiossidanti, carotenoidi e fosforo possono portare diversi benefici (naturalmente senza mai eccedere nel consumo). Per le feste la food blogger Patrizia Rimoldi li propone abbinati a salmone e lenticchie. Ecco come.

