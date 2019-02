La videoricetta della Salute in tavola: Millefoglie di orata e mandorle croccanti con emulsione al bergamotto

Protagonista della puntata della Salute in tavola è il bergamotto. La food blogger Patrizia Rimoldi ne illustra le proprietà salutari per il cuore, in tutti i sensi: tiene sotto controllo il colesterolo cattivo, ma il succo utilizzato - L'oro del Monastero di Reggio Calabria - fa anche beneficenza sostenendo Brianza per il cuore nell'evento del 21 marzo al Teatro Manzoni (il Cittadino è media partner). La presidente dell'associazione Laura Colombo presenta la manifestazione. Con il cuoco Giuseppe Larosa di Navapesca ecco la millefoglie di orata e mandorle croccanti con emulsione al bergamotto. Non mancano i consigli del dottor Giuseppe Masera e delle erboriste.

Redazione online

