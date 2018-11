La videoricetta della Salute in tavola: filetto di ombrina con funghi porcini e germogli di barbabietola

La Salute in tavola di novembre propone la ricetta del filetto di ombrina con funghi porcini e germogli di barbabietola. La food blogger Patrizia Rimoldi è ospite di Navapesca di Lipomo (Como) per prepare una ricetta sana, leggera e molto sfiziosa che potrebbe essere adatta anche per il menù di Natale. Protagonista un pesce ricco di omega tre e proteine, con un basso contenuto in grassi.

Novità: il dottor Giuseppe Masera della farmacia Masera di Seregno inaugura uno spazio dedicato a Salute e Benessere per far meglio comprendere come gestire la salute in benessere.

Chiara Pederzoli

