La storia di Samanta e Marco, da Paderno al tricolore di ballo 2021

Dalla scuola di ballo in stile "Shall We Dance?" (film a tema del 2004, con Jennifer Lopez e Richard Gere) alla conquista del Tricolore. Samanta Elli e Marco Barison dal 2008 gestiscono la scuola di danza "Let's Dance" di Paderno Dugnano, all'ultimo piano di un palazzo con vista su Senago e su Paderno. I due, una vera coppia nella vita da 25 anni, hanno fatto incetta di medaglie e di titoli nazionali ai Campionati Italiani Fids, ballo da sala, liscio unificato e combinata nazionale sei balli, che si sono tenuti a Rimini nello scorso fine settimana. Altri due padernesi si sono distinti a livello nazionale in queste prime settimane post Covid. Tre le medaglie d'oro portate a casa dalla coppia di Paderno, per la categoria Professional Division combinata 6 balli, per Professional Division ballo da sala e Professional Division ballo liscio. Il tutto, dominando la Categoria Senior 2 dai 45 ai 54 anni.