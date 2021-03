La sfida di Regione Lombardia per la sede del Tribunale Unificato dei Brevetti: intervista a Francesca Brianza

È in corso la Commissione Speciale in Regione Lombardia, che culminerà con la votazione definitiva in Consiglio Regionale il prossimo 23 marzo. Tra i temi cardine che sono stati proposti dalla vicepresidente del consiglio regionale Francesca Brianza, ce n'è uno di assoluta suggestione. Nel corso della sessione europea in corso a Palazzo Pirelli, Brianza ha formulato l'idea dell'assegnazione della sede della Divisione Centrale del Tribunale Unificato dei Brevetti al territorio lombardo. Si tratterebbe di un indubbio traguardo per la Lombardia, dopo la mancata assegnazione dell’Agenzia del Farmaco. In questo caso si parla addirittura di "diritto" a questo tipo di istituzione. Un eventuale risultato positivo porterebbe la Lombardia a diventare centrale di una serie di opportunità legali, creative e industriali dalle potenzialità infinite (intervista di Pier Mastantuono)