La guerra in Ucraina colpisce le stalle brianzole: il caso dell’azienda di Lentate sul Seveso

Cronache dal 18esimo giorno della guerra vista dalla Brianza. Mentre anche la Bielorussia minaccia di entrare nel conflitto, arrivano i primi morti tra i reporter e le trattative continuano ad andare a rilento, in Italia si alza la voce degli allevatori che lanciano l'allerta cibo per gli animali nelle stalle della Lombardia, a causa del boom dei costi e della crisi delle forniture alimentari dall’estero. Ora gli allevatori sono costretti a intervenire sulle razioni quotidiane di mucche e maiali. Coldiretti rende noto che la guerra ha già portato a tagli fino al 10% delle razioni nelle stalle italiane . E aziende come la Società Agricola La Baragia attiva a Lentate sul Seveso dagli anni 70, prospettano l'ipotesi che il protrarsi della crisi possa condurre molti operatori a non essere più in grado di lavorare.