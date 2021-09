La devozione di Giussano per le reliquie del beato Carlo Acutis: parla don Sergio Stevan

Le reliquie del Beato Carlo Acutis sono già arrivate a Carate Brianza, dopo una due giorni intensissima a Giussano per eventi spirituali, tutti gravitanti attorno all'altare della Chiesa parrocchiale dei Santi Filippo e Giacomo, dove sono stati centinaia i concittadini di ogni età che si sono accalcati per prestare tributo al giovanissimo, morto di leucemia nel 2006 in odore di santità e che ha iniziato il suo percorso di santificazione. Che, tra le varie ipotesi, potrebbe condurlo a diventare patrono d'Italia di internet e del mondo tecnologico, come accennato dal parroco don Sergio Stevan. Pier Mastantuono