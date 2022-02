La Croce Rossa consegna la Gran Croce a Cancro Primo Aiuto Onlus

"Uomini che aiutano altri Uomini" questo lo slogan di Cancro Primo aiuto Onlus che mercoledì sera ha ricevuto la Medaglia d'Argento al Merito della Croce Rossa, in una cerimonia svolta a Villa Walter Fontana di Capriano di Briosco. Presenti alla cerimonia, oltre ai vertici e volontari della Cri di Monza e della Lombardia anche tante autorità brianzole e regionali, tra cui l'assessore regionale alla Famiglia e Solidarietà sociale Alessandra Locatelli e il prefetto di Monza Patrizia Palmisani, intervistate dal Cittadino, e il presidente della provincia di Monza e Brianza Luca Santambrogio, . Il presidente della Regione Attilio Fontana è intervenuto con un video messaggio proiettato nel corso della serata.La Gran Croce al merito viene conferita per specialissimo riguardo e importanza dell’azione e dell’opera svolta, ai Capi di Stato, ai regnanti, ai Principi di Case Reali, alle altissime cariche dello Stato, ai rappresentanti delle Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. E a chi si è distinto in scenari di guerra e di particolare emergenza. Era dal 1978 che questo riconoscimento non veniva assegnato in Lombardia.