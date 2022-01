La crisi in Ucraina nel saggio del monzese Giorgio Cella

«La crisi ucraina è diretta derivazione del non avere fatto una conferenza regolatrice degli assetti geopolitici dell'area post sovietica in seguito alla dissoluzione dell'Unione Sovietica: si può dire che è mancata una Yalta post-sovietica. Per la prima volta, per una serie di motivi, nel 91-92 non fu fissato il nuovo scenario che si veniva a creare e periodicamente queste asimmetrie geopolitiche sono riemerse in maniera drammatica». Giorgio Cella, 38 anni, monzese, docente in Università Cattolica e analista geopolitico, presenta il suo saggio "Storia Geopolitica della Crisi Ucraina. Dalla Rus' di Kiev a oggi" uscito per Carocci Editore.