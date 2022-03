«La ciclovia di Pedemontana parta con l'autostrada»

Nei prossimi anni Meda e la Valle del Seveso saranno interessati da importanti interventi di mobilità verde come la costruzione della pista ciclabile che unirà il Parco Nord di Bresso alla Brianza. Ma anche e soprattutto la ciclovia che correrà a lato della Pedemontana e che andrà a costituire una novità assoluta in termini di commistione tra viabilità veloce e pesante e viabilità sostenibile e non inquinante. Come spiega il sindaco di Meda, Luca Santambrogio, sarà uno dei primi casi di autostrada veramente integrata da un tracciato ciclabile, mitigata in maniera totale e assolutamente non invasiva. «Avete presente la Statale 36 – spiega il sindaco - unico esempio simile? Ecco le soluzioni adottate non somiglieranno a quelle». Ci sarà l'autostrada e poi il tracciato ciclopedonale completamente isolato e tutelato rispetto al traffico di scorrimento. Fine lavori prevista in tempo per Milano-Cortina 2026.