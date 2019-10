La Brianza sfida i cambiamenti climatici

La Brianza ha sfidato i cambiamenti climatici. Dopo i giovani, ora tocca alla politica: giovedì mattina è stata firmata la “Carta per l’azione dei Comuni del bacino idrico del fiume Seveso verso l’adattamento locale ai cambiamenti climatici”. L’accordo è stato siglato dai Comuni di Seveso, Barlassina, Bovisio, Cesano Maderno, Meda, Lentate sul Seveso e Varedo durante l’evento organizzato da Fondazione Lombardia per l’Ambiente, Agenzia InnovA21 e Arpa Lombardia, nella sede di Fla in largo 10 luglio 1976 a Seveso, per fare il punto della situazione sugli effetti dei cambiamenti climatici in Brianza. La carta, firmata “live” dai rappresentanti delle amministrazioni presenti, impegna i Comuni ad adottare politiche attente all’ambiente con una particolare attenzione al fiume Seveso, il comun denominatore dei firmatari