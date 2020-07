KmZero: la video-ricetta degli Spaghetti Missultà di Matteo Scibilia

Un piatto profondamente siciliano trasformato in una ricetta di lago con la variazione di un solo ingrediente. Sono gli Spaghetti Missultà che Matteo Scibilia dell’Osteria della Buona condotta di Ornago ha presentato per il numero dell’estate di KmZero, l’inserto enogastronomico in edicola con il Cittadino di giovedì 16 e sabato 18 luglio 2020. È la variante laghèe della pasta con le sarde, proposta dal ristoratore su ispirazione delle sue origini siciliane: l’ingrediente principale in questo caso sono i missoltini. Il KmZero estivo ha una sezione dedicata al pesce di lago e alla sua metamorfosi.

