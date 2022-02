Italia d'oro nel curling a Pechino 2022, Jass Club: «Una occasione per Milano Cortina 2026»

La nazionale italiana di curling sale sul gradino più alto con l'Oro Olimpico a Pechino 2022. E tra il Nord Milano e la Brianza c'è un manipolo di sportivi che sta godendo più di tutti per questa medaglia che fa da spartiacque per una disciplina emergente, in vista di Milano Cortina 2026. Si tratta di Valentino Masotti presidente del Jass Curling Club, che ha la sua base al PalaSesto di Sesto San Giovanni. Masotti fa i complimenti agli Azzurri e guarda a un percorso non facile per i prossimi 4 anni, visto che il curling avrà le sue gare a Cortina. Ma il prossimo quadriennio sarà comunque di crescita per il movimento anche a Milano, anche in Brianza.