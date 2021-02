Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

Intervista a Cecchetti (Lega): «Da governo aspettative per infrastrutture, Pedemontana e Lilla a Monza»

Intervista a Fabrizio Cecchetti, nuovo coordinatore generale della Lega dopo la nomina a ministro di Giancarlo Giorgetti e la chiamata di Paolo Grimoldi a svolgere un ruolo di primo piano nella segreteria nazionale della Lega. «Nutriamo molte aspettative da questo nuovo governo, in cui la Lega è entrata da protagonista. Ci aspettiamo garanzie di rilancio per le persone che hanno subito danni grossi dalla pandemia; per la Brianza infrastrutture importanti tra cui la Pedemontana, il prolungamento della M5 da Milano a Monza, la navigabilità del sistema Navigli compresa la parte che riguarda l'area dell'Adda», dice.

Pier Mastantuono

