#InnovazioneMB: la storia di “Avehil”, la pista virtuale per entrare nel mondo delle corse

Cristiano Giardina, founder e Ceo di Skydrive, presenta la startup nata nel 2015 che progetta e realizza «simulatori professionali commercializzati con il marchio Avehil», acronimo che sta per Advanced Vehicle Engineering Human In The Loop. La giovanissima società ha trovato da pochi mesi sede nella pancia delle gradinate storiche del rettifilo dell’autodromo di Monza: due sale per la simulazione, una sala briefing, area relax e attrezzatura da palestra per allenamenti combinati palestra/simulatore. Già, perché se l’uomo è al centro di tutto, lo deve essere stando seduto su un simulatore. Anzi due, per formare professionisti della pista. Ecco la storia.

