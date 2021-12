Infermieri, la battaglia legale del Nursind per il diritto ai buoni pasto: intervista a Donato Cosi

Una recente sentenza della Corte di Cassazione certifica che i circa 5mila operatori del settore sanitario della Brianza hanno diritto al pasto e al buono pasto in copertura di tutti i turni e non solo pausa pranzo. Nel caso in cui le due aziende sanitarie del territorio non adempissero a questa richiesta il Nursind, il sindacato delle professioni infermieristiche sta pianificando una serie di iniziative di protesta e rivendicazione di un diritto che si considera acquisito. Alla vigilia di Natale il Cittadino ne ha parlato con Donato Cosi, segretario del Nursind per Monza e Brianza.