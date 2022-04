Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

Incontro sulla sicurezza a Lazzate, De Corato: "Taser per la polizia locale"

Il 13 aprile l'assessore alla Sicurezza di Regione Lombardia Riccardo De Corato sarà al parco delle Groane per presentare il progetto 2022 di contrasto allo spaccio di droga in quel territorio. Intanto, venerdì sera a Lazzate c'è stata una anticipazione con una serata di Fratelli d'Italia dedicata alla sicurezza, che oltre a De Corato ha visto la partecipazione del segretario provinciale Rosario Mancino, il consigliere provinciale con delega alla Polizia Provinciale Claudio Rebosio, Sergio De Santis del dipartimento regionale di Sicurezza di Fratelli d’Italia.Nel corso della serata è intervenuto anche il comandante della Polizia provinciale Flavio Zanardo che ha ribadito la necessità di dotare gli agenti di strumenti anche giuridici per potere intervenire con soggetti che sono sempre armati di armi da taglio, machete ma anche coltelli. Da qui il rilancio dell'idea di dotare tutti di taser e altri dissuasori di diverso modello.