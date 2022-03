Incidenti sul lavoro: Matteo Mondini di SafetyTour ha incontrato il prefetto

Matteo Mondini di SafetyTour, l'organizzazione responsabile di incontri di formazione sulla sicurezza sui posti di lavoro, ha incontrato il prefetto di Monza, Patrizia Palmisani, con la quale ha parlato di tutela dei lavoratori e prevenzione degli incidenti. Mondini nel 2010 è rimasto folgorato durante una ristrutturazione in un negozio perché mancava il salvavita e da allora porta la sua testimonianza nelle aziende del territorio per informare e istruire lavoratori e datori di lavoro sui rischi che si corrono operando senza osservare le disposizioni di legge in materia. Il prefetto ha riferito che lo coinvolgerà nelle iniziative del territorio, per convegni e tavole rotonde.