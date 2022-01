Incidenti sul lavoro: i sindacati invocano investimenti sulla sicurezza, l'intervista

È un inizio anno assolutamente negativo per gli incidenti sul lavoro, dopo la morte di un muratore nel cantiere a Besana in Brianza, subito seguito dal mortale di Novate Milanese e dallo schiacciamento a Milano. E torna con forza il tema della sicurezza sui posti di lavoro, declinato anche in chiave post pandemia quando i fondi del Pnrr atterreranno sul territorio brianzolo e lombardo. Il Cittadino ne ha parlato con il segretario di Fiom Lombardia Antonio Castagnoli e con l'ex segretario generale Fim Cisl Brianza Luigi Redaelli. Futuro e passato di gruppi sindacali che sono da sempre in prima fila per tematiche come queste.

