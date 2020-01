Incendio a Monza: vigili del fuoco al lavoro in via Pellico

I vigili del fuoco al lavoro per spegnere l'incendio scoppiato in un capannone in disuso in via Pellico. Sul posto diversi mezzi da Monza, Brianza e Milano. E anche polizia di Stato, carabinieri e polizia locale. LEGGI anche la notizia e GUARDA le foto (VAI)

Edoardo Terraneo

