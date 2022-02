Incendio a bordo di un traghetto dalla Grecia e salvataggio dei passeggeri: le immagini della Guardia di Finanza

Da una parte le fiamme, dall'altra il mare aperto e il buio. Alle prime ore dell’alba, i militari della Guardia di Finanza hanno partecipato a un’operazione di salvataggio a bordo della nave traghetto Euroferry Olympia della Grimaldi Lines. La nave, salpata intorno alle ore 01:20 dal porto greco di Igoumenitsa con direzione Brindisi, ha preso fuoco mentre si trovava in navigazione nel mar Ionio a nord di Corfù, a circa 9 miglia dalla costa. Delle 277 persone a bordo, di cui 51 membri dell'equipaggio, 243 sono stati tratti in salvo dai militari della Guardia di Finanza del pattugliatore multiruolo Monte Sperone che, per le attività di salvataggio, ha utilizzato anche i due gommoni presenti a bordo dell’unità del Corpo. Nelle operazioni di soccorso, l’unità delle Fiamme Gialle è stata affiancata dalla Guardia Costiera greca. I passeggeri sono stati poi sbarcati in porto. L’incendio risulta essere partito dalla stiva per cause ancora da accertare. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Ministro dell’Economia e delle Finanze Daniele Franco si sono complimentati con il Comandante Generale della Guardia di Finanza Giuseppe Zafarana.