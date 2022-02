Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

Incendi di rifiuti in crescita: l'allarme di Brianza SiCura, intervista al presidente Roberto Beretta

Brianza Sicura lancia l'allarme. I numeri e i casi di incendi di rifiuti in Lombardia sono tornati a crescere nell'anno scorso. Almeno 60 incendi di rifiuti negli ultimi 10 anni, almeno 40 negli ultimi quattro anni, sono segnale del problema dello smaltimento illegale nel Milanese e in Brianza. Nel 2021 sono stati 17 gli eventi segnalati, tra roghi e scoperte di discariche illegali, in base a quanto riportato dal presidente di Brianza Sicura, Roberto Beretta che ai microfoni del Cittadino ha voluto fare il punto della situazione a pochi mesi dall'atterraggio dei fondi del Pnrr sul territorio con annessi e connessi.

